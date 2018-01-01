WinkДетямКак Казаки...1-й сезон
Как Казаки... (мультсериал, 1967) сезон 1 смотреть онлайн
1967, Как Казаки...Сезон 1 9 серий
Мультсериалы, Советские мультфильмы6+
Этот сезон пока недоступен
О сериале
Серия короткометражных анимационных мультфильмов под общим названием Как казаки… или Всe о казаках рассказывает о приключениях трeх бравых казаков, которые отстаивали честь родины в боевых и спортивных сражениях, а также благодаря широте своей души помогали другим.
СтранаСССР
ЖанрСоветские мультфильмы, Мультсериалы
Рейтинг
7.6 КиноПоиск
7.4 IMDb