Как Казаки...
1-й сезон

Как Казаки... (мультсериал, 1967) сезон 1 смотреть онлайн

1967, Как Казаки...Сезон 1 9 серий
Мультсериалы, Советские мультфильмы6+

О сериале

Серия короткометражных анимационных мультфильмов под общим названием Как казаки… или Всe о казаках рассказывает о приключениях трeх бравых казаков, которые отстаивали честь родины в боевых и спортивных сражениях, а также благодаря широте своей души помогали другим.

Страна
СССР
Жанр
Советские мультфильмы, Мультсериалы

Рейтинг

7.6 КиноПоиск
7.4 IMDb