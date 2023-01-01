Как Казаки... (мультсериал, 1967) смотреть онлайн
1967, Как Казаки... 1 сезон
Мультсериалы, Советские мультфильмы6+
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Сюжет
Серия короткометражных анимационных мультфильмов под общим названием Как казаки… или Всe о казаках рассказывает о приключениях трeх бравых казаков, которые отстаивали честь родины в боевых и спортивных сражениях, а также благодаря широте своей души помогали другим.
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Информация
СтранаСССР
ЖанрыСоветские мультфильмы, Мультсериалы
Рейтинг
7.6 КиноПоиск
7.4 IMDb