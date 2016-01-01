Как избежать наказания за убийство. Сезон 3. Серия 4
Wink
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Как избежать наказания за убийство
3-й сезон
4-я серия
9.52016, How to Get Away with Murder
Детектив, Триллер18+

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Как избежать наказания за убийство (сериал, 2016) сезон 3 серия 4 смотреть онлайн

О сериале

Профессор Эннализ Китинг – блестящий адвокат. Она преподает у студентов дисциплину под названием: «Как избежать наказания за убийство». Но те даже не подозревают, что в скором времени им придется применить свои знания в этой области в реальной жизни…

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Страна
США
Жанр
Криминал, Драма, Детектив, Триллер
Время
41 мин / 00:41

Рейтинг

8.1 КиноПоиск
8.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Как избежать наказания за убийство»