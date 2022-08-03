Как избежать наказания за убийство (сериал, 2015) сезон 2 серия 10 смотреть онлайн

Как избежать наказания за убийство. Сезон 2. Серия 10
Как избежать наказания за убийство
2-й сезон
10-я серия
9.52015, How to Get Away with Murder
Детектив, Криминал18+

Эта серия пока недоступна

Профессор Эннализ Китинг – блестящий адвокат. Она преподает у студентов дисциплину под названием: «Как избежать наказания за убийство». Но те даже не подозревают, что в скором времени им придется применить свои знания в этой области в реальной жизни…

Страна
США
Жанр
Криминал, Драма, Детектив, Триллер
Время
41 мин / 00:41

Рейтинг

8.1 КиноПоиск
8.1 IMDb

