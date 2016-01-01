Как это сделано? Сезон 14. Серия 16
Wink
Детям
Как это сделано?
14-й сезон
16-я серия

Как это сделано? (сериал, 2016) сезон 14 серия 16 смотреть онлайн

2016, How Do They Do It?
Документальные12+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

Каждая вещь, существующая в мире, имеет свой особый состав, свойства и особенности, но многие люди даже не задумываются об этом. Зрителям предстоит узнать необычные факты об обычных вещах, а также для них откроются удивительные свойства и возможности применения этих вещей.

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Рейтинг

7.5 КиноПоиск
7.4 IMDb