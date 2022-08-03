WinkДетямКак это сделано?14-й сезон
Как это сделано? (сериал, 2016) сезон 14 смотреть онлайн
2016, How Do They Do It? 17 серий
Документальный12+
Этот сезон пока недоступен
О сериале
Каждая вещь, существующая в мире, имеет свой особый состав, свойства и особенности, но многие люди даже не задумываются об этом. Зрителям предстоит узнать необычные факты об обычных вещах, а также для них откроются удивительные свойства и возможности применения этих вещей.
СтранаКанада, Великобритания, Сингапур
ЖанрДокументальный
Рейтинг
7.5 КиноПоиск
7.4 IMDb