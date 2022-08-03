Wink
Как это сделано?
14-й сезон

Как это сделано? (сериал, 2016) сезон 14 смотреть онлайн

2016, How Do They Do It? 17 серий
Документальный12+

Этот сезон пока недоступен

О сериале

Каждая вещь, существующая в мире, имеет свой особый состав, свойства и особенности, но многие люди даже не задумываются об этом. Зрителям предстоит узнать необычные факты об обычных вещах, а также для них откроются удивительные свойства и возможности применения этих вещей.

Страна
Канада, Великобритания, Сингапур
Жанр
Документальный

Рейтинг

7.5 КиноПоиск
7.4 IMDb