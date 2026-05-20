Кафе «Солнышко»: Новые друзья. Сезон 1. Серия 19
Wink
Сериалы
Кафе «Солнышко»: Новые друзья
1-й сезон
19-я серия
2022, Yang guang ka fei ting zhi xin you ji
Мультсериалы, Комедия18+
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Кафе «Солнышко»: Новые друзья (мультсериал, 2022) сезон 1 серия 19 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Главный герой — парень по имени Чжэнь Цзи. Его жизнь — череда неудач: он постоянно теряет работу из-за того, что говорит всё, что думает, и бывает вспыльчив. После очередного увольнения он идёт устраиваться в кафе «Солнышко», которое находится в жилом квартале.

На собеседовании с эксцентричным владельцем ему удаётся получить должность. Дальше Чжэнь Цзи приступает к обязанностям: учится работать с кофемашиной и совмещать несколько задач. Но самое сложное для него — общение с посетителями: у каждого свой, порой очень непростой характер.

Страна
Китай
Жанр
Комедия, Мультсериалы
Время
5 мин / 00:05

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