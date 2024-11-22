Качели под куполом (сериал, 2023) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн бесплатно
9.22023, Качели под куполом. Сезон 1. Серия 2
Мелодрама18+
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О сериале
Трагическое падение разделило жизнь цирковой гимнастки Вероники Савойской на «до» и «после». В прошлом — звёздная карьера, любимый муж и долгожданная беременность. Сейчас — инвалидная коляска, уныние и одиночество. Оказавшись на практически на дне, Вероника пытается найти силы, чтобы заново выстроить свою жизнь: научиться ходить и вернуться в профессию. Знакомство с легендарным гимнастом Леонидом Пийлатовым, который когда-то поднял себя из инвалидного кресла, заряжает её уверенностью, что она снова сможет блистать под куполом.