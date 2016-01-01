К2 - Телохранитель. Серия 10
Wink
Сериалы
К2 - Телохранитель
1-й сезон
10-я серия
9.42016, Deo keitu
Триллер16+

К2 - Телохранитель (сериал, 2016) сезон 1 серия 10 смотреть онлайн бесплатно

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Политическая дорама об охраннике президента, который влюбляется во внебрачную дочь своего босса. Ким Чеха – бывший наемник, которого несправедливо обвиняют в убийстве своей жены. Он возвращается из Ирака в Южную Корею, где Чхи Ючжин, жена кандидата в президенты Чана Сечжуна, делает ему заманчивое предложение – стать телохранителем своего мужа. В обмен Чеха обещают помочь отомстить за свою жену, в смерти которой замешан противник Сечжуна на выборах – Пак Квансу. Чеха соглашается и вскоре получает необычное задание: охранять Ко Анну, внебрачную дочь его нового начальника. Анна всю жизнь была забитой и нелюдимой, но Чеха, который готов защищать ее любой ценой, будит в ней теплые чувства. онлайн и с русской озвучкой

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Страна
Южная Корея
Жанр
Триллер
Качество
Full HD
Время
71 мин / 01:11

Рейтинг

7.9 КиноПоиск
7.8 IMDb