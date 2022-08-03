Изгой (сериал, 2016) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн
7.72016, Outcast
Ужасы, Криминал18+
О сериале
Сериал рассказывает о Кайле Барнсе, молодом человеке, одержимом демонами. С помощью священника Кайл начинает путь, цель которого — найти ответы, чтобы обрести неведомую ему нормальную жизнь. Но то, что герой в итоге узнает, может изменить его судьбу — и судьбы всего мира — навсегда.
Рейтинг
6.6 КиноПоиск
7.3 IMDb
- Режиссёр
Ховард
Дойч
- ЛПРежиссёр
Лони
Перистер
- ТБРежиссёр
Триша
Брок
- ЛДРежиссёр
Ли
Джаньяк
- Актёр
Патрик
Фьюджит
- Актёр
Филип
Гленистер
- Актриса
Ренн
Шмидт
- Актёр
Рег
Ю. Кэти
- Актёр
Брент
Спайнер
- КБАктриса
Калли
Брук МакКлинси
- ММАктриса
Мадлен
Макгроу
- ММАктриса
Мелинда
МакГроу
- Актёр
Дэвид
Денман
- КЛАктриса
Кейт
Лин Шейл
- КБСценарист
Крис
Блэк
- ТБСценарист
Тони
Басгэллоп
- Продюсер
Дэвид
Элперт
- КБПродюсер
Крис
Блэк
- РКПродюсер
Роберт
Киркман
- СНПродюсер
Сью
Нэйгл
- ЕХАктёр дубляжа
Евгений
Хазов
- ДСАктёр дубляжа
Денис
Строев
- КБАктриса дубляжа
Ксения
Большакова
- СКАктёр дубляжа
Сергей
Казаков
- ПДАктёр дубляжа
Павел
Дорофеев
- МУХудожник
Марк
Уайт
- ТХХудожник
Томас
Хэммок
- АКМонтажёр
Алан
Коуди
- ПТМонтажёр
Пол
Трехо
- ДТОператор
Дэвид
Тэттерсолл
- СКОператор
Скотт
Кеван
- АРКомпозитор
Аттикус
Росс
- КСКомпозитор
Клаудия
Сарн