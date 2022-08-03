Изгой (сериал, 2016) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

Сериал рассказывает о Кайле Барнсе, молодом человеке, одержимом демонами. С помощью священника Кайл начинает путь, цель которого — найти ответы, чтобы обрести неведомую ему нормальную жизнь. Но то, что герой в итоге узнает, может изменить его судьбу — и судьбы всего мира — навсегда.

