Изгой (сериал, 2016) сезон 1 смотреть онлайн
О сериале
Мистический сериал с Патриком Фьюджитом и Филипом Гленистером о молодом человеке, одержимом демонами. Если вам не терпится погрузиться в мир тьмы и страха, то скорее включайте хоррор «Изгой» — 1 сезон онлайн смотреть можно в любое время на Wink.
В первом сезоне вы познакомитесь с Кайлом Барнсом, который живет затворником в небольшом провинциальном городке. Его первая встреча с темными силами произошла еще в юности, когда мать обезумела и стала издеваться над сыном. После того как ее отправили в психиатрическую клинику, местные жители стали обходить дом Барнсов стороной. Годы спустя другой мальчик по имени Джошуа также подвергается воздействию демонических сил. Решив помочь ему, Кайл обращается за помощью к священнику. Вместе они бросают вызов демонам, но зло не так просто победить…
Сможет ли Кайл помочь ребенку и самому себе, узнаете в напряженном хорроре «Изгой» — сериал онлайн смотреть в хорошем качестве 2016 года можно уже сейчас на видеосервисе Wink!
- Режиссёр
Ховард
Дойч
- ЛПРежиссёр
Лони
Перистер
- ТБРежиссёр
Триша
Брок
- ЛДРежиссёр
Ли
Джаньяк
- Актёр
Патрик
Фьюджит
- Актёр
Филип
Гленистер
- Актриса
Ренн
Шмидт
- Актёр
Рег
Ю. Кэти
- Актёр
Брент
Спайнер
- КБАктриса
Калли
Брук МакКлинси
- ММАктриса
Мадлен
Макгроу
- ММАктриса
Мелинда
МакГроу
- Актёр
Дэвид
Денман
- КЛАктриса
Кейт
Лин Шейл
- КБСценарист
Крис
Блэк
- ТБСценарист
Тони
Басгэллоп
- Продюсер
Дэвид
Элперт
- КБПродюсер
Крис
Блэк
- РКПродюсер
Роберт
Киркман
- СНПродюсер
Сью
Нэйгл
- ЕХАктёр дубляжа
Евгений
Хазов
- ДСАктёр дубляжа
Денис
Строев
- КБАктриса дубляжа
Ксения
Большакова
- СКАктёр дубляжа
Сергей
Казаков
- ПДАктёр дубляжа
Павел
Дорофеев
- МУХудожник
Марк
Уайт
- ТХХудожник
Томас
Хэммок
- АКМонтажёр
Алан
Коуди
- ПТМонтажёр
Пол
Трехо
- ДТОператор
Дэвид
Тэттерсолл
- СКОператор
Скотт
Кеван
- АРКомпозитор
Аттикус
Росс
- КСКомпозитор
Клаудия
Сарн