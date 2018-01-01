Изгой (сериал, 2016) сезон 1 смотреть онлайн

Мистический сериал с Патриком Фьюджитом и Филипом Гленистером о молодом человеке, одержимом демонами. Если вам не терпится погрузиться в мир тьмы и страха, то скорее включайте хоррор «Изгой» — 1 сезон онлайн смотреть можно в любое время на Wink.



В первом сезоне вы познакомитесь с Кайлом Барнсом, который живет затворником в небольшом провинциальном городке. Его первая встреча с темными силами произошла еще в юности, когда мать обезумела и стала издеваться над сыном. После того как ее отправили в психиатрическую клинику, местные жители стали обходить дом Барнсов стороной. Годы спустя другой мальчик по имени Джошуа также подвергается воздействию демонических сил. Решив помочь ему, Кайл обращается за помощью к священнику. Вместе они бросают вызов демонам, но зло не так просто победить…



Сможет ли Кайл помочь ребенку и самому себе, узнаете в напряженном хорроре «Изгой» 2016 года.


