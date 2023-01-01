Изгой (сериал, 2016) смотреть онлайн

Сюжет

Молодого человека всю жизнь преследуют демоны, и однажды он решает сразиться с ними в открытую. Атмосферный хоррор по мотивам комиксов Роберта Киркмана.



В центре сюжета загадочный мужчина по имени Кайл Барнс. Местные жители боятся его и обходят стороной, ведь он уже много лет живет бок о бок с демонами. Еще в детстве он пережил ужасные события, которые навсегда изменили его судьбу. У Кайла есть жена и маленькая дочь, но он не может быть с ними из-за опасности. которой подверг их когда-то. Больше не в силах сопротивляться злу, мужчина решает обратиться к священнику, и с его помощью Кайл обнаруживает, что может не только сопротивляться демонам, но и помогать другим. Однако нечисть не собирается так легко отпускать Кайла…



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