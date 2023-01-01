Изгой (сериал, 2016) смотреть онлайн
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Сюжет
Молодого человека всю жизнь преследуют демоны, и однажды он решает сразиться с ними в открытую. Атмосферный хоррор по мотивам комиксов Роберта Киркмана.
В центре сюжета загадочный мужчина по имени Кайл Барнс. Местные жители боятся его и обходят стороной, ведь он уже много лет живет бок о бок с демонами. Еще в детстве он пережил ужасные события, которые навсегда изменили его судьбу. У Кайла есть жена и маленькая дочь, но он не может быть с ними из-за опасности. которой подверг их когда-то. Больше не в силах сопротивляться злу, мужчина решает обратиться к священнику, и с его помощью Кайл обнаруживает, что может не только сопротивляться демонам, но и помогать другим. Однако нечисть не собирается так легко отпускать Кайла…
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Информация
СтранаСША
ЖанрыМистические, Ужасы, Драмы, Зарубежные
Рейтинг
- Режиссёр
Ховард
Дойч
- ЛПРежиссёр
Лони
Перистер
- ТБРежиссёр
Триша
Брок
- ЛДРежиссёр
Ли
Джаньяк
- Актёр
Патрик
Фьюджит
- Актёр
Филип
Гленистер
- Актриса
Ренн
Шмидт
- Актёр
Рег
Ю. Кэти
- Актёр
Брент
Спайнер
- КБАктриса
Калли
Брук МакКлинси
- ММАктриса
Мадлен
Макгроу
- ММАктриса
Мелинда
МакГроу
- Актёр
Дэвид
Денман
- КЛАктри�са
Кейт
Лин Шейл
- КБСценарист
Крис
Блэк
- ТБСценарист
Тони
Басгэллоп
- Продюсер
Дэвид
Элперт
- КБПродюсер
Крис
Блэк
- РКПродюсер
Роберт
Киркман
- СНПродюсер
Сью
Нэйгл
- ЕХАктёр дубляжа
Евгений
Хазов
- ДСАктёр дубляжа
Денис
Строев
- КБАктриса дубляжа
Ксения
Большакова
- СКАктёр дубляжа
Сергей
Казаков
- ПДАктёр дубляжа
Павел
Дорофеев
- МУХудожник
Марк
Уайт
- ТХХудожник
Томас
Хэммок
- АКМонтажёр
Алан
Коуди
- ПТМонтажёр
Пол
Трехо
- ДТОператор
Дэвид
Тэттерсолл
- СКОператор
Скотт
Кеван
- АРКомпозитор
Аттикус
Росс
- КСКомпозитор
Клаудия
Сарн