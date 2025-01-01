Изгой. Отцы (сериал, 2025) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн бесплатно

Недавно вернувшийся на службу майор и его близкие становятся целью для жестокой преступницы, жаждущей мести. Криминальная драма «Изгой. Отцы» — сериал с Андреем Фроловым о борьбе за справедливость.



Майор Георгий Белоног через несколько лет после отставки вновь устраивается в полицию, где начинает помогать следствию раскрывать дела. Однако прошлое находит его даже теперь: в округе появляется его старый враг, Елизавета по кличке Лихо. Георгий был уверен, что застрелил ее, однако современная медицина творит чудеса. Теперь Елизавета мечтает отомстить семье Георгия, атакуя его родителей и родственников жены. Последней каплей становится смерть полковника Архипова, в которой обвиняют Белоногова. Георгий бежит, и его единственная надежда — найти истинных виновников происходящего и вернуть себе доброе имя.



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