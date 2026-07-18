Иванько. Сезон 1. Серия 10
Wink
Сериалы
Иванько
1-й сезон
10-я серия
2020, Иванько. Сезон 1. Серия 10
Комедия18+

Эта серия пока недоступна

Иванько (сериал, 2020) сезон 1 серия 10 смотреть онлайн

О сериале

В центре сюжета «Иванько» — дружеские отношения трех женщин: скромной учительницы английского и психолога Вали, преподавательницы танцев и разбитной тамады Насти и учительницы биологии Ярославы. Героиням чуть за 30, и каждой из них кажется, что проблемы подруги куда серьезнее, чем ее собственные. С одной стороны, желание во что бы то ни стало помочь и научить всех жизни выглядит комично, с другой — это вмешательство помогает понять, что на самом деле они несчастны, и с этим пора разобраться. Но этот путь оказывается не так уж и прост. В погоне за счастьем подруги постоянно спотыкаются, наступают на одни и те же грабли, усугубляя и без того навалившиеся проблемы с личной жизнью, работой, родителями.

Страна
Россия
Жанр
Комедия
Время
25 мин / 00:25

Рейтинг

8.2 КиноПоиск