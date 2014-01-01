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Детям
История жизни
1-й сезон
6-я серия

История жизни (сериал, 2014) сезон 1 серия 6 смотреть онлайн

2014, Life Story
Документальный12+

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О сериале

История Жизни, рассказанная Дэвидом Аттенборо, переносит нас в величайшее из всех приключений — путешествие по жизни. Любое животное, ведомое инстинктом, озабочено тем, чтобы оставить после себя потомство, передать свои гены последующим поколениям. Быть может для них это своеобразная, связующая нить между прошлым и будущим.

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Страна
Великобритания
Жанр
Документальный
Качество
SD
Время
17 мин / 00:17

Рейтинг

8.8 КиноПоиск
9.0 IMDb