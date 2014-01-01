История жизни (сериал, 2014) сезон 1 серия 6 смотреть онлайн

История Жизни, рассказанная Дэвидом Аттенборо, переносит нас в величайшее из всех приключений — путешествие по жизни. Любое животное, ведомое инстинктом, озабочено тем, чтобы оставить после себя потомство, передать свои гены последующим поколениям. Быть может для них это своеобразная, связую�щая нить между прошлым и будущим.





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