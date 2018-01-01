Wink
Детям
История жизни
1-й сезон

История жизни (сериал, 2014) сезон 1 смотреть онлайн

2014, Life Story 6 серий
Документальный12+

Этот сезон пока недоступен

О сериале

История Жизни, рассказанная Дэвидом Аттенборо, переносит нас в величайшее из всех приключений — путешествие по жизни. Любое животное, ведомое инстинктом, озабочено тем, чтобы оставить после себя потомство, передать свои гены последующим поколениям. Быть может для них это своеобразная, связующая нить между прошлым и будущим.

Страна
Великобритания
Жанр
Документальный

Рейтинг

8.8 КиноПоиск
9.0 IMDb