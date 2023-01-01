История жизни (сериал, 2014) смотреть онлайн
2014, Life Story 2 сезона
Документальные12+
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Сюжет
История Жизни, рассказанная Дэвидом Аттенборо, переносит нас в величайшее из всех приключений — путешествие по жизни. Любое животное, ведомое инстинктом, озабочено тем, чтобы оставить после себя потомство, передать свои гены последующим поколениям. Быть может для них это своеобразная, связу�ющая нить между прошлым и будущим.
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Информация
СтранаВеликобритания
ЖанрыДокументальные
Рейтинг
8.8 КиноПоиск
9.0 IMDb
- СЛРежиссёр
Софи
Лэнфиар
- ЭНРежиссёр
Эмма
Нэппер
- ДААктёр
Дэвид
Аттенборо
- ЭНАктриса
Эмма
Нэппер
- СЛАктриса
Софи
Лэнфиар
- ДМАктёр
Джэйми
МакФерсон
- МПАктёр
Марк
Пэйн-Гилл
- ДМАктёр
Джастин
Магвайр
- МУАктёр
Матео
Уиллис
- ХМАктёр
Хью
Миллер
- КПродюсер
Кит
- МГПродюсер
Майкл
Гантон
- СЛПродюсер
Софи
Лэнфиар
- МБПродюсер
Майлз
Бартон
- ДМОператор
Джэйми
МакФерсон
- ПСОператор
Пол
Стюарт
- МГКомпозитор
Мюррэй
Голд