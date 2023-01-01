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История жизни

История жизни (сериал, 2014) смотреть онлайн

2014, Life Story 2 сезона
Документальные12+

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Сюжет

История Жизни, рассказанная Дэвидом Аттенборо, переносит нас в величайшее из всех приключений — путешествие по жизни. Любое животное, ведомое инстинктом, озабочено тем, чтобы оставить после себя потомство, передать свои гены последующим поколениям. Быть может для них это своеобразная, связующая нить между прошлым и будущим.

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Рейтинг

8.8 КиноПоиск
9.0 IMDb