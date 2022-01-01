История зданий Москвы (сериал, 2022) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн бесплатно

Хлебозавод
История зданий Москвы (сериал, 2022) сезон 1 серия 2

2022, Хлебозавод
Серия программ, в которых Айрат Багаутдинов, историк архитектуры, автор проекта «Москва глазами инженера», знакомит зрителей с примечательными зданиями и строениями столицы, вошедшими в архитектурную историю города.

