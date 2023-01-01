История зданий Москвы. Сезон 1
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История зданий Москвы
1-й сезон

История зданий Москвы (сериал, 2022) сезон 1 смотреть онлайн

2022, История зданий Москвы. Сезон 1 25 серий
ТВ-шоу12+

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

Серия программ, в которых Айрат Багаутдинов, историк архитектуры, автор проекта «Москва глазами инженера», знакомит зрителей с примечательными зданиями и строениями столицы, вошедшими в архитектурную историю города.

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Информация

Страна
Россия
Жанры
ТВ-шоу

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