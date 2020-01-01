WinkДетямИстория изобретений1-й сезон35-я серия
История изобретений (мультсериал, 2020) сезон 1 серия 35 смотреть онлайн
7.92020, Invention Story
Мультсериалы6+
Серия в подписке «Wink Всё в одном»
Сезоны и серии
- 6+22 мин
История изобретений
Сезон 1 Серия 1
- 6+22 мин
История изобретений
Сезон 1 Серия 2
- 6+22 мин
История изобретений
Сезон 1 Серия 3
- 6+22 мин
История изобретений
Сезон 1 Серия 4
- 6+22 мин
История изобретений
Сезон 1 Серия 5
- 6+22 мин
История изобретений
Сезон 1 Серия 6
- 6+22 мин
История изобретений
Сезон 1 Серия 7
- 6+22 мин
История изобретений
Сезон 1 Серия 8
- 6+22 мин
История изобретений
Сезон 1 Серия 9
- 6+22 мин
История изобретений
Сезон 1 Серия 10
- 6+22 мин
История изобретений
Сезон 1 Серия 11
- 6+22 мин
История изобретений
Сезон 1 Серия 12
- 6+22 мин
История изобретений
Сезон 1 Серия 13
- 6+22 мин
История изобретений
Сезон 1 Серия 14
- 6+22 мин
История изобретений
Сезон 1 Серия 15
- 6+22 мин
История изобретений
Сезон 1 Серия 16
- 6+22 мин
История изобретений
Сезон 1 Серия 17
- 6+22 мин
История изобретений
Сезон 1 Серия 18
- 6+21 мин
История изобретений
Сезон 1 Серия 19
- 6+22 мин
История изобретений
Сезон 1 Серия 20
- 6+22 мин
История изобретений
Сезон 1 Серия 21
- 6+23 мин
История изобретений
Сезон 1 Серия 22
- 6+22 мин
История изобретений
Сезон 1 Серия 23
- 6+22 мин
История изобретений
Сезон 1 Серия 24
- 6+22 мин
История изобретений
Сезон 1 Серия 25
- 6+21 мин
История изобретений
Сезон 1 Серия 26
- 6+22 мин
История изобретений
Сезон 1 Серия 27
- 6+22 мин
История изобретений
Сезон 1 Серия 28
- 6+22 мин
История изобретений
Сезон 1 Серия 29
- 6+21 мин
История изобретений
Сезон 1 Серия 30
- 6+22 мин
История изобретений
Сезон 1 Серия 31
- 6+22 мин
История изобретений
Сезон 1 Серия 32
- 6+23 мин
История изобретений
Сезон 1 Серия 33
- 6+22 мин
История изобретений
Сезон 1 Серия 34
- 6+23 мин
История изобретений
Сезон 1 Серия 35
- 6+20 мин
История изобретений
Сезон 1 Серия 36
- 6+22 мин
История изобретений
Сезон 1 Серия 37
- 6+22 мин
История изобретений
Сезон 1 Серия 38
- 6+22 мин
История изобретений
Сезон 1 Серия 39
- 6+22 мин
История изобретений
Сезон 1 Серия 40
- 6+22 мин
История изобретений
Сезон 1 Серия 41
- 6+21 мин
История изобретений
Сезон 1 Серия 42
- 6+21 мин
История изобретений
Сезон 1 Серия 43
- 6+22 мин
История изобретений
Сезон 1 Серия 44
- 6+21 мин
История изобретений
Сезон 1 Серия 45
- 6+22 мин
История изобретений
Сезон 1 Серия 46
- 6+22 мин
История изобретений
Сезон 1 Серия 47
- 6+22 мин
История изобретений
Сезон 1 Серия 48
- 6+22 мин
История изобретений
Сезон 1 Серия 49
- 6+22 мин
История изобретений
Сезон 1 Серия 50
- 6+23 мин
История изобретений
Сезон 1 Серия 51
- 6+22 мин
История изобретений
Сезон 1 Серия 52
О сериале
Лис-изобретатель по имени Кит пытается стать своим в Морквограде. Здесь живут исключительно кролики, но наш герой надеется найти в городе друзей и прославиться с помощью своих удивительных изобретений. Однако местные жители опасаются странного лиса и не принимают чужака, а мэр города строит изобретателю козни, потому что завидует его гениальности. Но Кит не одинок. У него есть помощник-паучок по имени Спиннер и несколько приятелей из кроликов. А среди них — даже дочь самого мэра, принцесса Холли.
Сериал История изобретений 1 сезон 35 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.