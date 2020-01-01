История изобретений. Сезон 1. Серия 35
История изобретений
История изобретений (мультсериал, 2020) сезон 1 серия 35 смотреть онлайн

7.92020, Invention Story
О сериале

Лис-изобретатель по имени Кит пытается стать своим в Морквограде. Здесь живут исключительно кролики, но наш герой надеется найти в городе друзей и прославиться с помощью своих удивительных изобретений. Однако местные жители опасаются странного лиса и не принимают чужака, а мэр города строит изобретателю козни, потому что завидует его гениальности. Но Кит не одинок. У него есть помощник-паучок по имени Спиннер и несколько приятелей из кроликов. А среди них — даже дочь самого мэра, принцесса Холли.

