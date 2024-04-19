История изобретений. Сезон 1. Серия 13
Wink
Детям
История изобретений
1-й сезон
13-я серия

История изобретений (мультсериал, 2020) сезон 1 серия 13 смотреть онлайн

7.92020, Invention Story
Мультсериалы, Для самых маленьких6+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Лис-изобретатель по имени Кит пытается стать своим в Морквограде. Здесь живут исключительно кролики, но наш герой надеется найти в городе друзей и прославиться с помощью своих удивительных изобретений. Однако местные жители опасаются странного лиса и не принимают чужака, а мэр города строит изобретателю козни, потому что завидует его гениальности. Но Кит не одинок. У него есть помощник-паучок по имени Спиннер и несколько приятелей из кроликов. А среди них — даже дочь самого мэра, принцесса Холли.

Страна
Китай, Италия
Жанр
Мультсериалы, Для самых маленьких
Время
21 мин / 00:21

Рейтинг

7.9 КиноПоиск