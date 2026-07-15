История дизайна интерьеров. Сезон 1. Серия 1
Wink
Сериалы
История дизайна интерьеров
1-й сезон
1-я серия
2022, История дизайна интерьеров. Сезон 1. Серия 1
Образовательные18+
Серия в подписке «PREMIER»

История дизайна интерьеров (сериал, 2022) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Узнайте о главных направлениях в дизайне: от ар-деко до хай-тека. Вы оцените примеры интерьерных и архитектурных решений и сможете использовать полученные знания в работе или преображении собственной квартиры.

Страна
Россия
Жанр
Образовательные
Время
15 мин / 00:15

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