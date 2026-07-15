2022, История дизайна интерьеров. Сезон 1. Серия 1
Образовательные18+
Серия в подписке «PREMIER»
История дизайна интерьеров (сериал, 2022) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн
Сезоны и серии
- 18+15 мин
История дизайна интерьеров
Сезон 1 Серия 1
- 18+12 мин
История дизайна интерьеров
Сезон 1 Серия 2
- 18+10 мин
История дизайна интерьеров
Сезон 1 Серия 3
- 18+14 мин
История дизайна интерьеров
Сезон 1 Серия 4
- 18+10 мин
История дизайна интерьеров
Сезон 1 Серия 5
- 18+14 мин
История дизайна интерьеров
Сезон 1 Серия 6
- 18+13 мин
История дизайна интерьеров
Сезон 1 Серия 7
О сериале
Узнайте о главных направлениях в дизайне: от ар-деко до хай-тека. Вы оцените примеры интерьерных и архитектурных решений и сможете использовать полученные знания в работе или преображении собственной квартиры.