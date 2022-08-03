Истории свинок (мультсериал, 2017) сезон 4 серия 21 смотреть онлайн бесплатно
8.52017, Piggy Tales
Мультсериалы6+
Сезоны и серии
О сериале
Главные герои сериала – круглые свинки, пластилиновые шарики с большими глазами и длинными хвостиками в виде зигзага. Ни одной минуты эти кругляши не могут усидеть на месте, в связи с чем и попадают в невероятные истории.
СтранаФинляндия
ЖанрМультсериалы
КачествоFull HD, SD
Время1 мин / 00:01
Рейтинг
8.0 КиноПоиск
6.7 IMDb