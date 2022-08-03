Испанская принцесса. Сезон 2. Серия 2
Wink
Сериалы
Испанская принцесса
2-й сезон
2-я серия
8.92019, The Spanish Princess
Драма, Исторический18+

Эта серия пока недоступна

Испанская принцесса (сериал, 2019) сезон 2 серия 2 смотреть онлайн

О сериале

Исторический сериал, продолжающий линию «Белой королевы» и «Белой принцессы». Новая глава саги о трех поколениях британских монархов расскажет о союзе Екатерины Арагонской и Генриха VIII. В основу всех трех проектов легли романы создательницы «Еще одной из рода Болейн» Филиппы Грегори.

Страна
США
Жанр
Исторический, Драма
Качество
SD
Время
54 мин / 00:54

Рейтинг

7.3 КиноПоиск
7.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Испанская принцесса»