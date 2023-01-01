Испанская принцесса
Wink
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Испанская принцесса
8.92019, The Spanish Princess 2 сезона
Драмы, Зарубежные18+

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Испанская принцесса (сериал, 2019) смотреть онлайн

Сюжет

Исторический сериал, продолжающий линию «Белой королевы» и «Белой принцессы». Новая глава саги о трех поколениях британских монархов расскажет о союзе Екатерины Арагонской и Генриха VIII. В основу всех трех проектов легли романы создательницы «Еще одной из рода Болейн» Филиппы Грегори.

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Рейтинг

7.3 КиноПоиск
6.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Испанская принцесса»

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