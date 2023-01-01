Исключения без правил (сериал, 1986) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Альманах короткометражных художественных фильмов по рассказам Михаила Мишина из сборника рассказов «Пауза в мажоре».



Исключение первое: «Экскурсант». Работник фабрики игрушек, Боря Топорков, случайно попадает в группу интуристов, посетивших его фабрику, и по-новому осмысливает то, что стало для него привычным.



Исключение второе: «Скрепки». О сотруднике учреждения Иване Семеновиче Ящерове - приспособленце и подхалиме.



Исключение третье: «Голос». О том, как инженер Валюшин заговорил языком неуместных штампов и сентенций, многократно встречающихся в статьях и передачах бесталанных журналистов...



Исключение четвертое: «Золотая пуговица». Герой новеллы, Спиркин, откровенно бездельничает на работе, но в поисках потерянной «фирменной» пуговицы проявляет чудеса энергии и предприимчивости.



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