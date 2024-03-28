Is Stories (сериал, 2022) сезон 1 серия 28 смотреть онлайн

Амбициозный проект по созданию полной истории России. По сути, мы делаем историю государства российского. Только, в отличие от Карамзина, мы делаем это не по заказу Романовых, а значит постараемся рассказать об истории России честно и беспристрастно, опираясь исключительно на исторические источники. Цель – сделать полноценный рассказ обо всех событиях истории нашей страны, чтобы по ней любой школьник или плохо учившийся в школе взрослый, смог пополнить свои знания. То есть это своего рода энциклопедия, глобальный труд. Причем объяснять все события мы будем простым, очень доступным и образным языком. И в каждом выпуске для тех, кто все же историю в школе учил, мы добавим несколько интересных фактов, о которых не пишут в учебниках

