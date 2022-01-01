Is Stories (сериал, 2022) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн бесплатно

Рюрик
О сериале

Амбициозный проект по созданию полной истории России. По сути, мы делаем историю государства российского. Только, в отличие от Карамзина, мы делаем это не по заказу Романовых, а значит постараемся рассказать об истории России честно и беспристрастно, опираясь исключительно на исторические источники. Цель – сделать полноценный рассказ обо всех событиях истории нашей страны, чтобы по ней любой школьник или плохо учившийся в школе взрослый, смог пополнить свои знания. То есть это своего рода энциклопедия, глобальный труд. Причем объяснять все события мы будем простым, очень доступным и образным языком. И в каждом выпуске для тех, кто все же историю в школе учил, мы добавим несколько интересных фактов, о которых не пишут в учебниках

Сериал Рюрик 1 сезон 1 серия смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

