Интервью с вампиром. Сезон 1. Серия 7
Wink
Сериалы
Интервью с вампиром
1-й сезон
7-я серия
8.32022, Interview with the Vampire
Ужасы, Драмы18+
Серия в подписке «AMEDIATEKA»

Интервью с вампиром (сериал, 2022) сезон 1 серия 7 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон2-й сезон

Сюжет

Двухсотлетний вампир Луи рассказывает журналисту Моллою историю своей жизни.

Сериал Интервью с вампиром 1 сезон 7 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Информация

Страна
США
Качество
Full HD
Жанры
Ужасы, Драмы, Фэнтези

Рейтинг

6.6 КиноПоиск
7.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Интервью с вампиром»

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