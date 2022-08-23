Иной взгляд. Сезон 2. Серия 6
Wink
Сериалы
Иной взгляд
2-й сезон
6-я серия

Иной взгляд (сериал, 2022) сезон 2 серия 6 смотреть онлайн

8.12022, Иной взгляд. Сезон 2. Серия 6
Документальный18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Пятеро необычных путешественников отправляются по городам страны. История, кухня, доступная среда Иной взгляд Пятеро героев делятся своими историями, увлечениями и открывают Питер, Калининград, Нижний Новгород, Тулу и Сочи с новой стороны. Поездка по популярным городам России вместе с Нурсиной — танцовщицей на инвалидном кресле, слабовидящей девушкой Марией, волейболисткой с биопротезом Светланой, юристом Ани, перенесшей в детстве инфекционное заболевание и Кириллом, победившим саркому.

Страна
Россия
Жанр
Документальный
Время
28 мин / 00:28

Рейтинг