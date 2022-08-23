Иной взгляд (сериал, 2022) сезон 2 серия 5 смотреть онлайн

Пятеро необычных путешественников отправляются по городам страны. История, кухня, доступная среда Иной взгляд Пятеро героев делятся своими историями, увлечениями и открывают Питер, Калининград, Нижний Новгород, Тулу и Сочи с новой стороны. Поездка по популярным городам России вместе с Нурсиной — танцовщицей на инвалидном кресле, слабовидящей девушкой Марией, волейболисткой с биопротезом Светланой, юристом Ани, перенесшей в детстве инфекционное заболевание и Кириллом, победившим саркому.

