Индекс страха. Сезон 1. Серия 2
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Сериалы
Индекс страха
1-й сезон
2-я серия
7.92022, The Fear Index
Триллер, Драма18+

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Индекс страха (сериал, 2022) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн

О сериале

Алекс Хоффман, в прошлом — одаренный ученый, а ныне предприниматель, разрабатывает технологию на основе искусственного интеллекта, способную предсказывать, как люди будут вести себя под действием страха и как это, в свою очередь, будет влиять на финансовые рынки. Но система, которая должна принести своему изобретателю и его клиентам крупную прибыль, оказывается под угрозой, когда накануне еe запуска на Алекса нападают, а после обвиняют в преступлениях, которых он не совершал.

Страна
Великобритания
Жанр
Драма, Триллер
Качество
Full HD
Время
43 мин / 00:43

Рейтинг

6.7 КиноПоиск
5.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Индекс страха»