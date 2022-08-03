WinkСериалыИндекс страха1-й сезон2-я серия
7.92022, The Fear Index
Триллер, Драма18+
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Индекс страха (сериал, 2022) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн
О сериале
Алекс Хоффман, в прошлом — одаренный ученый, а ныне предприниматель, разрабатывает технологию на основе искусственного интеллекта, способную предсказывать, как люди будут вести себя под действием страха и как это, в свою очередь, будет влиять на финансовые рынки. Но система, которая должна принести своему изобретателю и его клиентам крупную прибыль, оказывается под угрозой, когда накануне еe запуска на Алекса нападают, а после обвиняют в преступлениях, которых он не совершал.
СтранаВеликобритания
ЖанрДрама, Триллер
КачествоFull HD
Время43 мин / 00:43
Рейтинг
6.7 КиноПоиск
5.9 IMDb
- ДКРежиссёр
Дэвид
Кэффри
- Актёр
Джош
Хартнетт
- АААктёр
Аршер
Али
- ЛФАктриса
Лейла
Фарзад
- ГМАктёр
Грегори
Монтель
- АМАктриса
Аиса
Маига
- ДСАктёр
Дерек
Сиоу
- НТАктриса
Низеема
Тейо
- РХАктёр
Родерик
Хилл
- КСАктёр
Кембе
Сорел
- КБСценарист
Кэролайн
Бартлит
- ПЭСценарист
Пол
Эндрю Уильямс
- РХСценарист
Роберт
Харрис
- ЭХПродюсер
Энди
Харрис
- КФХудожник
Кевин
Фиппс
- ДДМонтажёр
Дермот
Дискин
- КМОператор
Киран
МакГиган
- НДКомпозитор
Нил
Дэвидж