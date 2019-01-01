Имя розы (сериал, 2019) сезон 1 серия 8 смотреть онлайн

Сюжет

Свежая многосерийная экранизация знаменитого романа Умберто Эко. 1327 год, монах-францисканец Вильгельм Баскервильский едет вместе с послушником на северо-запад Италии, чтобы принять участие в диспуте в уединенном бенедиктинском аббатстве. Внезапно в монастыре происходит убийство.



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