Имя розы. Сезон 1. Серия 8
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Имя розы (сериал, 2019) сезон 1 серия 8 смотреть онлайн

2019, The Name of the Rose
Триллеры, Драмы18+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

Свежая многосерийная экранизация знаменитого романа Умберто Эко. 1327 год, монах-францисканец Вильгельм Баскервильский едет вместе с послушником на северо-запад Италии, чтобы принять участие в диспуте в уединенном бенедиктинском аббатстве. Внезапно в монастыре происходит убийство.

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Рейтинг

6.8 КиноПоиск
6.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Имя розы»