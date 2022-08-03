Свежая многосерийная экранизация знаменитого романа Умберто Эко. 1327 год, монах-францисканец Вильгельм Баскервильский едет вместе с послушником на северо-запад Италии, чтобы принять участие в диспуте в уединенном бенедиктинском аббатстве. Внезапно в монастыре происходит убийство.

