Игра теней (2020) (сериал, 2020) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн
5.82020, Shadowplay
Триллер, Драма18+
О сериале
1946 год, Берлин все еще погружен в хаос после окончания Второй мировой войны. Американский полицейский Макс МакЛафлин приезжает в столицу Германии, чтобы помочь восстановить порядок. На самом деле его миссия — поймать Вернера Гладова, местного Аль Капоне, чья банда терроризирует город. Параллельно с этим Макс в тайне от начальства пытается отыскать своего пропавшего брата, который охотится на бывших нацистов, скрывающихся от правосудия.
СтранаКанада
ЖанрИсторический, Драма, Триллер
Время55 мин / 00:55
Рейтинг
6.6 КиноПоиск
7.1 IMDb
- ММРежиссёр
Монс
Морлинд
- БСРежиссёр
Бьёрн
Стейн
- Актёр
Тейлор
Китч
- МСАктёр
Майкл
С. Холл
- Актёр
Логан
Маршалл-Грин
- НХАктриса
Нина
Хосс
- ТМАктриса
Таппенс
Мидлтон
- МЭАктёр
Максимилиан
Эренрайх
- СКАктёр
Себастьян
Кох
- МЭАктриса
Мала
Эмде
- АРАктриса
Анна
Ратте-Полле
- БЗАктёр
Беньямин
Задлер
- ММСценарист
Монс
Морлинд
- Продюсер
Йонас
Бауэр
- РБПродюсер
Рола
Бауэр
- ДДПродюсер
Дэвид
Дэволи
- МВХудожник
Мартин
Вачкар
- НСХудожник
Нильс
Сейер
- МХХудожница
Михаэла
Хорейси
- БСМонтажёр
Бьёрн
Стейн
- ЧДКомпозитор
Чанда
Дэнси
- НМКомпозитор
Натэниел
Мекали