Игра теней (2020) (сериал, 2020) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн

Игра теней (2020)
1-й сезон
3-я серия

5.82020, Shadowplay
Триллер, Драма18+

1946 год, Берлин все еще погружен в хаос после окончания Второй мировой войны. Американский полицейский Макс МакЛафлин приезжает в столицу Германии, чтобы помочь восстановить порядок. На самом деле его миссия — поймать Вернера Гладова, местного Аль Капоне, чья банда терроризирует город. Параллельно с этим Макс в тайне от начальства пытается отыскать своего пропавшего брата, который охотится на бывших нацистов, скрывающихся от правосудия.

Страна
Канада
Жанр
Исторический, Драма, Триллер
Время
55 мин / 00:55

Рейтинг

6.6 КиноПоиск
7.1 IMDb

