Игра теней (2020)
Wink
Сериалы
Игра теней (2020)

Игра теней (2020) (сериал, 2020) смотреть онлайн

5.82020, Shadowplay 1 сезон
Триллер, Исторический18+

Этот сериал пока недоступен

О сериале

1946 год, Берлин все еще погружен в хаос после окончания Второй мировой войны. Американский полицейский Макс МакЛафлин приезжает в столицу Германии, чтобы помочь восстановить порядок. На самом деле его миссия — поймать Вернера Гладова, местного Аль Капоне, чья банда терроризирует город. Параллельно с этим Макс в тайне от начальства пытается отыскать своего пропавшего брата, который охотится на бывших нацистов, скрывающихся от правосудия.

Все сезоны сериала Игра теней (2020) смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Страна
Канада
Жанр
Исторический, Драма, Триллер

Рейтинг

6.6 КиноПоиск
7.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Игра теней (2020)»