Игра теней (2020) (сериал, 2020) смотреть онлайн

1946 год, Берлин все еще погружен в хаос после окончания Второй мировой войны. Американский полицейский Макс МакЛафлин приезжает в столицу Германии, чтобы помочь восстановить порядок. На самом деле его миссия — поймать Вернера Гладова, местного Аль Капоне, чья банда терроризирует город. Параллельно с этим Макс в тайне от начальства пытается отыскать своего пропавшего брата, который охотится на бывших нацистов, скрывающихся от правосудия.



