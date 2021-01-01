Игра (сериал, 2021) сезон 1 серия 10 смотреть онлайн

Возвращение американского сериала об изнанке спортивного бизнеса. История агента Таши Мак и ее новой команды в Вегасе ждет вас в драмеди «Игра» — 1 сезон смотреть онлайн можно на Wink в подписке Amediateka.



В первом сезоне спортивный агент Таша Мак отправляется с семьей в Лас-Вегас в поисках новых карьерных возможностей. С Ташей едет и ее сын Малик Райт, профессиональный игрок в американский футбол, интересы которого она представляет. Вместе они собираются сотрудничать с новой командой под названием «Боевая ярость Вегаса». У Малика большие амбиции: он рассчитывает стать ее совладельцем. Однако его планы рушатся, когда он узнает, что должен отыграть квотербеком еще сезон. Тем временем руководство команды ищет возможность расширить ее состав. Наиболее перспективный кандидат — бывшая звезда спорта Джеймисон Филдс, недавно вышедший из тюрьмы и подрабатывающий стриптизером.



Есть ли у Филдса шанс вернуться в строй и на что готов Малик ради своей цели



