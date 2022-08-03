Игра лжецов (сериал, 2009) сезон 2 серия 7 смотреть онлайн бесплатно

Игра лжецов. Сезон 2. Серия 7
8.52009, Liar Game
Триллер, Драма18+

О сериале

Наивная и доверчивая Нао Кандзаки получает чeрную коробку, открыв которую обнаруживает 100 млн. йен (примерно 1 млн. долларов) и конверт с приглашением поиграть в «Игру лжецов». Приглашение, конечно, формальное, так как Нао уже в игре. Просто так выйти из игры нельзя. Единственный способ отказаться — сохранить 100 миллионов и вернуть их через 30 дней. Если в течение этого времени она потеряет деньги, то должна будет их компенсировать.

Страна
Япония
Жанр
Драма, Триллер
Качество
Full HD
Время
46 мин / 00:46

Рейтинг

7.8 КиноПоиск
8.0 IMDb