Идефикс и неукротимые (мультсериал, 2021) сезон 1 серия 46 смотреть онлайн

Спин-офф франшизы об Астериксе и Обеликсе, рассказывающий о жизни пса Идефикса и его банды бродяг — отважный герой противостоит римлянам задолго до того, как стать верным другом знаменитого дуэта галлов. I век до нашей эры. Маленькая деревушка Лютеция, которая позже станет известна как Париж, страдает под гнетом захвативших ее римлян. Жители недовольны новой властью, но сил сопротивляться у них немного. Однако местные бездомные собаки — Идефикс, Глотоникс и Стамина — то и дело вступают в конфликты с прихвостнями римского генерала Лапенуса. Вместе с кошкой Бантерой, голубем Асматиксом и филином Ноктюрницем они создают команду под названием Неукротимые и клянутся помогать всем, кто попадает в беду.

