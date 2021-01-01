Идефикс и неукротимые. Сезон 1. Серия 22
Wink
Детям
Идефикс и неукротимые
1-й сезон
22-я серия

Идефикс и неукротимые (мультсериал, 2021) сезон 1 серия 22 смотреть онлайн

8.92021, Idéfix et les Irréductibles
Мультсериалы, Фэнтези6+

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О сериале

Спин-офф франшизы об Астериксе и Обеликсе, рассказывающий о жизни пса Идефикса и его банды бродяг — отважный герой противостоит римлянам задолго до того, как стать верным другом знаменитого дуэта галлов. I век до нашей эры. Маленькая деревушка Лютеция, которая позже станет известна как Париж, страдает под гнетом захвативших ее римлян. Жители недовольны новой властью, но сил сопротивляться у них немного. Однако местные бездомные собаки — Идефикс, Глотоникс и Стамина — то и дело вступают в конфликты с прихвостнями римского генерала Лапенуса. Вместе с кошкой Бантерой, голубем Асматиксом и филином Ноктюрницем они создают команду под названием Неукротимые и клянутся помогать всем, кто попадает в беду.

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Страна
Франция
Жанр
Комедия, Фэнтези, Мультсериалы
Время
11 мин / 00:11

Рейтинг

8.8 КиноПоиск
6.2 IMDb