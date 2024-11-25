Всю свою жизнь Лиза старалась угодить матери и бабушке, с которыми живет и по сей день. Те еще с юных лет убеждали ее, что она должна найти себе приличного мужа, чего-то добившегося в этой жизни и получившего хорошее воспитание. В общем, ее избранник должен быть во всем идеальным, а на других даже смотреть не стоит. Лиза настолько привыкла слушать мнение родни, что даже никогда не задумывалась, чего же хочет она сама, и каким должен быть мужчина, который ее устроит.

