Настя и Сергей женаты уже три года, живут душа в душу и являются отличной командой тренеров по синхронному плаванию. Но у них до сих пор нет детей, хотя оба мечтают о пополнении. После длительных попыток пара проходит обследование у врача, который сообщает, что они несовместимы и лишь кто-то один из них может быть родным родителем для ребёнка. Однажды, после благотворительного мероприятия, Насте приходит в голову идея — усыновить мальчика из детского дома. Она спешит домой, чтобы уговорить мужа, но Сергей отвергает эту идею. Противоречия приводят их к изменам и расставанию.

