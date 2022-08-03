И все же, грешник танцует с драконом. Серия 8
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И все же, грешник танцует с драконом
1-й сезон
8-я серия

И все же, грешник танцует с драконом (мультсериал, 2018) сезон 1 серия 8 смотреть онлайн

8.42018, Saredo Tsumibito wa Ryuu to Odoru
Аниме, Боевик18+

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О сериале

Существуют особые способности, называемые формулами заклинаний. Но обладают этими навыками, не все, что позволяет особо умелым владельцам формул зарабатывать деньги. В городке под названием Эридана как раз живут такие предприимчивые дельцы.

Страна
Япония
Жанр
Боевик, Приключения, Драма, Фэнтези, Мультсериалы, Аниме
Качество
Full HD
Время
23 мин / 00:23

Рейтинг

6.6 КиноПоиск
5.8 IMDb