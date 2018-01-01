Wink
Сериалы
И все же, грешник танцует с драконом
1-й сезон

И все же, грешник танцует с драконом (мультсериал, 2018) сезон 1 смотреть онлайн

8.42018, Saredo Tsumibito wa Ryuu to Odoru 12 серий
Аниме, Мультсериалы18+

Этот сезон пока недоступен

О сериале

Существуют особые способности, называемые формулами заклинаний. Но обладают этими навыками, не все, что позволяет особо умелым владельцам формул зарабатывать деньги. В городке под названием Эридана как раз живут такие предприимчивые дельцы.

Страна
Япония
Жанр
Боевик, Приключения, Драма, Фэнтези, Мультсериалы, Аниме

Рейтинг

6.6 КиноПоиск
5.9 IMDb