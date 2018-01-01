HELLO! #Звезды (сериал, 2018) сезон 1 серия 6 смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Программа о знаменитых людях, объединившая телевидение и социальные сети.Известные эксп�ерты познакомят зрителей с разными аспектами жизни знаменитостей. Ведущая программы Светлана Бондарчук, которая вот уже почти 15 лет первой узнает о важных событиях в судьбе героев светских хроник, отправится к ним домой, будет приезжать на репетиции и фотосессии, сопровождать на мероприятиях и съемках.



Сериал HELLO! #Звезды 1 сезон 6 серия смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.