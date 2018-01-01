WinkСериалыHELLO! #Звезды1-й сезон14-я серия
HELLO! #Звезды (сериал, 2018) сезон 1 серия 14 смотреть онлайн
5.52018, HELLO! #Звезды. Сезон 1. Серия 14
ТВ-шоу16+
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Сезоны и серии
- 16+25 мин
HELLO! #Звезды
Сезон 1 Серия 1
- 16+24 мин
HELLO! #Звезды
Сезон 1 Серия 2
- 16+23 мин
HELLO! #Звезды
Сезон 1 Серия 3
- 16+23 мин
HELLO! #Звезды
Сезон 1 Серия 4
- 16+23 мин
HELLO! #Звезды
Сезон 1 Серия 5
- 16+25 мин
HELLO! #Звезды
Сезон 1 Серия 6
- 16+23 мин
HELLO! #Звезды
Сезон 1 Серия 7
- 16+24 мин
HELLO! #Звезды
Сезон 1 Серия 8
- 16+25 мин
HELLO! #Звезды
Сезон 1 Серия 9
- 16+24 мин
HELLO! #Звезды
Сезон 1 Серия 10
- 16+25 мин
HELLO! #Звезды
Сезон 1 Серия 11
- 16+25 мин
HELLO! #Звезды
Сезон 1 Серия 12
- 16+24 мин
HELLO! #Звезды
Сезон 1 Серия 13
- 16+25 мин
HELLO! #Звезды
Сезон 1 Серия 14
Сюжет
Программа о знаменитых людях, объединившая телевидение и социальные сети.Известные эксперты познакомят зрителей с разными аспектами жизни знаменитостей. Ведущая программы Светлана Бондарчук, которая вот уже почти 15 лет первой узнает о важных событиях в судьбе героев светских хроник, отправится к ним домой, будет приезжать на репетиции и фотосессии, сопровождать на мероприятиях и съемках.
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