Июнь 1965 года. Порой жёстко, в обход закона, порой договариваясь с преступниками, Родион Стоцкий за три года работы начальником милиции превратил Гурзуф в самое спокойное место Южного берега Крыма. Здесь даже пляжные мошенники предпочитают не работать. Но в начале нового курортного сезона за пару дней происходит сразу несколько преступлений: расстреливают блатных в такси; грабят грузовик, который везёт зарплату для работников «Артека»; совершают разбойное нападение на подпольное игорное заведение. Стоцкий понимает, что все эти преступления связаны, и он должен найти преступников в самые кратчайшие сроки. В расследовании ему помогает старый знакомый Тарас Зайцев, который перебрался с семьёй в Крым следом за Стоцким.

