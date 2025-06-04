Гримсбург. Сезон 1. Серия 1
Wink
Сериалы
Гримсбург
1-й сезон
1-я серия

Гримсбург (сериал, 2024) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

2024, Гримсбург. Сезон 1. Серия 1
Комедия18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Гениальный детектив Марвин Флейт возвращается в Гримсбург, город, где у каждого в шкафу есть секрет, а то и не один. И пусть Марвин способен поймать клоуна-каннибала и распутать сложное дело, есть нечто, в чем он не может разобраться — в собственной семье. Он твердо намерен искупить вину перед бывшей женой, которую он никогда не переставал любить, даже если это означает проводить время с сыном, которого он совершенно не знает.

Страна
США
Жанр
Комедия

Рейтинг

7.0 КиноПоиск
6.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Гримсбург»