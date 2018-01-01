Гримсбург (сериал, 2024) сезон 1 смотреть онлайн

Гениальный детектив Марвин Флейт возвращается в Гримсбург, город, где у каждого в шкафу есть секрет, а то и не один. И пусть Марвин способен поймать клоуна-каннибала и распутать сложное дело, есть нечто, в чем он не может разобраться — в собственной семье. Он твердо намерен искупить вину перед бывшей женой, которую он никогда не переставал любить, даже если это означает проводить время с сыном, которого он совершенно не знает.



Сериал Гримсбург 1 сезон смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.