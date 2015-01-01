Гримм. Сезон 5. Серия 18
Wink
Сериалы
Гримм
5-й сезон
18-я серия

Гримм (сериал, 2015) сезон 5 серия 18 смотреть онлайн

9.52015, Grimm
Фэнтези, Зарубежные18+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

Детективный фэнтези-сериал от создателей «Баффи». Предчувствуя скорую смерть, тетушка Мари рассказывает своему племяннику Нику семейную тайну. Так портлендский полицейский узнает, что является потомком охотников на нечисть Гриммов, и пришло его время бороться с потусторонним злом.

Сериал Гримм 5 сезон 18 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Информация

Рейтинг

7.9 КиноПоиск
7.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Гримм»

Всё